Россия и Китай в целом достигли договоренностей по ключевым параметрам газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

По данным представителя Кремля, вопрос строительства нового экспортного маршрута обсуждался на переговорах с участием президента России Владимира Путина. Как уточнил Песков, стороны уже сформировали общее понимание по основным аспектам проекта, включая будущую трассу газопровода и принципы его реализации.

«Президент сегодня говорил на переговорах, что, в целом, основные параметры понимания по „Силе Сибири — 2“ есть», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что Москве и Пекину еще предстоит согласовать отдельные детали.

Тема энергетического сотрудничества стала одной из центральных в ходе российско-китайских контактов. В этот же день Владимир Путин заявил о готовности России и далее обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов в Китай. Глава государства подчеркнул, что взаимодействие двух стран развивается не только в энергетической сфере, но и в области транспортной инфраструктуры.

Президент также указал на совместную работу по развитию логистических маршрутов.

