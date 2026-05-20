«Настюха-то обиделась»: Самбурская отсудила три миллиона рублей у блогера

Камнем преткновения стало видео, где упоминалась актриса.

Актриса Настасья Самбурская отсудила у блогера из дуэта «Немагия» Алексея Псковитина три миллиона рублей. Об этом сообщило издание VSE42.Ru.

Артистка подала иск в суд против интернет-знаменитости о защите чести и достоинства. Жалоба рассматривалась с конца 2025 года и 19 мая 2026-го была частично удовлетворена. Псковитина обязали выплатить Самбурской три миллиона рублей.

В суд актриса обратилась из-за видео с провокационным заголовком «Эскортница из „Универа“ Настасья Самбурская». В нем блогер на протяжении практически часа пытался доказать зрителям, что артистка действительно занимается столь противоречивой деятельностью.

«Настюха-то, оказывается, в суд подала. Обиделась, видимо. Опорочили честь и достоинство. Извиняться надо, бриллиантики», — написал Псковитин в своем Telegram-канале.

Также он сообщил, что планировал снимать еще один ролик, посвященный Самбурской.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настасью Самбурскую пытался обмануть мошенник. Мужчина-курьер подошел к знаменитости и начал рассказывать ей, что приехал из Волгограда и ему очень нужны деньги на лечение сыну. Однако, когда актриса стала расспрашивать о подробностях, собеседник не смог дать четкие ответы.

