Фото, видео: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

Еврозона стремится к распаду. Желание Запада накачивать Киев оружием погубит Евросоюз, а без коренных изменений и так ослабевшая Европа останется второстепенным игроком на мировой арене. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на открытии политического сезона.

«Европейский союз сегодня вступил в фазу распада и дезинтеграции. И если так будет продолжаться, а вероятность этого велика, то история ЕС войдет в летопись как благородный эксперимент с удручающим итогом», — отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам венгерского премьера, Украина существовала как буферное государство между Россией и Западом. Но именно Запад поставил под угрозу европейскую безопасность, о которой нужно разговаривать с Москвой а не Вашингтоном. Искусственно продолжающийся конфликт ведет Европу к уничтожению, а Украину лишь к разделу.

