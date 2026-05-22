ЕС требует от Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине

«Воспитательную» беседу с главой киевского режима уже проводили канцлер Германии, а затем президент Франции и глава Еврокомиссии.

Зеленский оказался под давлением ЕС из-за дела против бывшего главы его офиса. Как пишет немецкая газета Die Zeit, Брюссель требует расследовать коррупционный скандал. От этого зависит присоединение Украины к Евросоюзу. Если Киев хочет сохранить перспективы на вступление, ему нужно выяснить, насколько высоко во власти простирается коррупция, и принять меры.

Европейские лидеры настаивают на этом с тех пор, как Ермак покинул свой пост в прошлом году. Сначала беседу с Зеленским провел канцлер Германии, а затем президент Франции, премьер Британии и глава Еврокомиссии. Однако в Киеве эти требования до сих пор не выполнили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ключевым барьером на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине Владимира Зеленского и его режим. По словам представителя Кремля, это лишний раз доказывает, кто главное препятствие на пути выхода на мирные рельсы.

Песков отметил, что на фоне агрессивной риторики Киева Россия продолжит специальную военную операцию до полного достижения поставленных целей.

