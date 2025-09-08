Оголтелый милитаризм со стороны Европы усложняет возможности мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.

«Европейские страны занимают, по-русски говоря, достаточно оголтелую позицию», — подчеркнул он.

При этом Песков отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывала превратить Украину в «стального ежа».

«Если говорить клише времен холодной войны — это оголтелый европейский милитаризм. Такая позиция не способствует, а наоборот затрудняет процесс урегулирования», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, Песков заявил о росте числа понимающих первопричины специальной военной операции (СВО) стран. По его словам, все приложенные усилия президента РФ Владимира Путина дают свои плоды.

При этом посол России в ФРГ Сергей Нечаев также сообщал, что планируемая поставка на Украину ракет Taurus изменит отношения России и ФРГ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.