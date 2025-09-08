Песков заявил о росте числа понимающих первопричины СВО стран

Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Пресс-секретарь президента РФ отметил эффективность разъяснительной работы Владимира Путина.

Песков заявил о росте числа понимающих первопричины СВО стран

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В мире становится больше государств, которые понимают первопричины начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

«В мире и раньше было понимание первопричин СВО. И, конечно же, все усилия президента РФ Владимира Путина по тому, чтобы рассказывать, объяснять это своим собеседникам, дают плоды. Действительно, становится больше тех, кто нас понимает», — сказал Песков.

Ранее, 3 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках форума подчеркнула, что западные страны не хотят работать с первопричинами украинского кризиса. По ее словам, при решении проблем важно начинать не с поиска виновных, которые уже ясны, а с изучения основных причин конфликта.

Песков и Захарова отметили, что международное понимание позиций Москвы постепенно растет благодаря дипломатическим усилиям и разъяснительной работе российского руководства на международной арене.

