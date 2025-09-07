Поставка на Украину ракет Taurus изменит отношения России и ФРГ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Управлять системами вооружений смогут только немецкие военные.

Поставка на Украину ракет Taurus изменит отношения России и ФРГ

Фото: HANNIBAL HANSCHKE/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обсуждаемые поставки Германией на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus покажут «новое качество» российско-германских отношений. Об этом рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Если такие поставки дальнобойного оружия будут осуществлены, это будет новое качество наших двусторонних отношений, и об этом не могут не знать в Германии», — отметил дипломат, отвечая на вопрос журналиста.

Нечаев подчеркнул, что управлять системами вооружений получится исключительно у немецких военных, что «будет уже совсем другим подходом». По его словам, правительство Германии пока старательно избегает конкретики в ответах на вопрос о передаче ракет.

«Готовности к поставкам Taurus пока не наблюдается», — заключил посол РФ в ФРГ.

До этого, 6 сентября, стало известно, что половина жителей Германии поддержала размещение военнослужащих бундесвера на украинских территориях. Данные опроса опубликовала исследовательская группа Wahlen. Как сообщалось в источнике, только 4% опрошенных верят в устойчивое и быстрое прекращение конфликта, а еще 94% называют такое развитие событий маловероятным.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США сообщили об отправке Украине первых десяти ракет ERAM.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+17° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:56
«Маленькая шалость»: Бузова необычно подбодрила себя после задержки рейса
2:37
«Россия должна стать экономикой высоких зарплат»: итоги ВЭФ-2025
2:18
Саудовская Аравия нанесла удары по приграничным районам Йемена
1:59
Поставка на Украину ракет Taurus изменит отношения России и ФРГ
1:40
Microsoft сообщила о повреждении подводных кабелей в Красном море
1:20
Столб дыма в небе: В Индиане вспыхнул пожар на химическом заводе

Сейчас читают

«Она сильная, все выдержит»: Аглаю Тарасову навестил ее парень
Владимир Путин наградил народных артистов РФ Долину и Лепса орденами
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать