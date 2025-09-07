Поставка на Украину ракет Taurus изменит отношения России и ФРГ

Обсуждаемые поставки Германией на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus покажут «новое качество» российско-германских отношений. Об этом рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Если такие поставки дальнобойного оружия будут осуществлены, это будет новое качество наших двусторонних отношений, и об этом не могут не знать в Германии», — отметил дипломат, отвечая на вопрос журналиста.

Нечаев подчеркнул, что управлять системами вооружений получится исключительно у немецких военных, что «будет уже совсем другим подходом». По его словам, правительство Германии пока старательно избегает конкретики в ответах на вопрос о передаче ракет.

«Готовности к поставкам Taurus пока не наблюдается», — заключил посол РФ в ФРГ.

До этого, 6 сентября, стало известно, что половина жителей Германии поддержала размещение военнослужащих бундесвера на украинских территориях. Данные опроса опубликовала исследовательская группа Wahlen. Как сообщалось в источнике, только 4% опрошенных верят в устойчивое и быстрое прекращение конфликта, а еще 94% называют такое развитие событий маловероятным.

