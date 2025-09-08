В США учительница отправляла 15-летним ученикам интимные фотографии

Она также прикрывала другую работницу школы, у которой была связь с несовершеннолетним.

В США учительницу обвинили в совращении двух 15-летних школьников

В американском штате Висконсин 24-летняя учительница Эбигейл Фауст предстала перед судом по обвинениям в совращении двух несовершеннолетних учеников. Об этом сообщает телеканал WQOW.

В отношении Фауст предъявлено 17 обвинений, касающихся преступлений сексуального характера против двоих 15-летних подростков. Следствие установило, что учительница поддерживала связь с детьми через мессенджер Snapchat, отправляя им интимные фотографии, на которых была обнажена. Оба подростка признались, что ночевали в доме обвиняемой.

Особое внимание в материалах дела уделяется переписке, в которой подростки и Фауст обменивались признаниями в любви и интимными сообщениями. Обвиняемая также связана с Мэдисон Бергманн — другой учительницей из Висконсина, которой год назад были предъявлены аналогичные обвинения в отношении 11-летнего школьника.

Согласно данным следствия, именно через расследование дела Бергманн следователи выявили аналогичные преступления, которые совершала Фауст. Та знала о неподобающей связи Бергманн с учеником, но не сообщила об этом, так как сама была вовлечена в отношения с другими несовершеннолетними.

Во время предварительных слушаний суд освободил Фауст под условием запрета на контакт с лицами младше 18 лет и посещения школы.

