Суд вынес вердикт по встречным искам Ларисы Долиной и Полины Лурье

Суд признал законным решение о праве собственности спорной квартиры за певицей Ларисой Долиной и ее семьей, отказав Полине Лурье в апелляционной жалобе.

Согласно информации, предоставленной корреспондентом 5-tv.ru, решение суда стало итогом разбирательства по встречным искам, начавшегося после обращения Ларисы Долиной. В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы, признав недействительной сделку купли-продажи ее квартиры, которая была заключена с Полиной Лурье. Суд постановил прекратить право собственности Лурье на спорное жилье и вернуть его Долиной.

Основанием для иска послужили события августа 2024 года, когда певица стала жертвой мошенников. Она утверждает, что под давлением злоумышленников продала свою квартиру за 112 миллионов рублей, хотя реальная стоимость жилья могла достигать 200 миллионов. Долина подала иск с требованием оспорить сделку 19 августа 2024 года, после того как поняла, что была обманута. В ответ Лурье направила встречное исковое заявление.

После оглашения решения представитель Лурье Светлана Свириденко выразила недовольство, а адвокат намерена подать кассационную жалобу.

Напомним, что громкий скандал вокруг имени Ларисы Долиной разразился прошлым летом, когда она, став жертвой мошенников, потеряла значительные средства. Под влиянием злоумышленников певица продала свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы и отдала деньги аферистам.

В результате длительного судебного разбирательства, начавшегося после попытки неизвестных заявить права на квартиру, Долина смогла восстановить свои права на жилье.

