Невосполнимая утрата мира высокой моды: жизненный путь великого кутюрье Джорджио Армани

Итальянский модельер Джорджио Армани умер в 91 год

Имя величайшего итальянского модельера Джорджио Армани известно в каждом уголке мира. Сегодня, на 92-м году жизни, его не стало.

От мечты о медицине до модельера: юность Джорджио Армани

Будущий великий кутюрье Джорджио Армани родился 11 июля 1934 года в итальянской семье, проживающей в небольшом городке Пьяченца, находящимся на севере Италии. В то время дух стиля и роскоши еще не охватил страну, и маленький Джорджио даже не помышлял о том, чтобы связать свою жизнь с миром моды. Тогда целью мальчика было освоение профессии доктора.

Джорджио Армани уверенно шел к своей мечте. И когда будущий дизайнер подрос, он поступил на медицинский факультет престижного университета Болоньи. Однако проучился там Армани всего пару лет. Двух курсов хватило для того, чтобы молодой человек понял, что в силу его впечатлительности данная сфера деятельности не для него. Оставив учебу в вузе, Джорджио столкнулся с серьезной проблемой — он не имел ни малейшего представления, чем ему дальше заниматься и как зарабатывать на жизнь. И для того, чтобы ответить самому себе на эти вопросы, у итальянца было два года, ведь он отправился в армию.

По возвращении со службы Джорджио Армани пришлось принимать решение — куда же двигаться дальше. Тогда молодой человек взял в руки фотокамеру. Будущий модельер давно увлекался фотосъемками, к которым, к слову, у него был настоящий талант. Упорно делая снимки, Армани совершенствовал свои навыки, приближая их к профессиональным. И как только снимки молодого человека стали частью фотоискусства, его пригласили занять должность оформителя витрин в крупнейшем универмаге Италии «La Rinescente». Так, в 1957 году Джорджио Армани устроился на свою первую работу.

www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

Эта должность дала будущему модельеру возможность творить и открыла для него мир искусства. Армани отвественно подходил к поставленными задачам. Его интересные идеи впечатлили владельца универмага, в результате чего тот доверил будущей знаменитости самостоятельно составлять план закупок из Японии и Индии. И этот процесс так сильно понравился Джорджио, что дизайн и мода заняли стали его главным увлечением и делом всей жизни.

Путь и успехи Джорджио Армани в мире моды

Работа над модными закупками стала для Джорджио Армани мотивацией для создания собственных эскизов одежды. Интересно, что задумки еще начинающего на тот момент модельера, позже были воплощены им в жизнь. Однако во время разработки Армани и представить не мог, каких высот ему удастся достичь.

В 1964 году Джорджио Армани улыбается удача. Знаменитый дизайнер Нино Черутти оценил талант молодого человека и пригласил его стать своим ассистентом. В течение шести лет будущая звезда мира моды работает под руководством Черутти, придумывая и создавая новые модели одежды. Изготовленные работы становились частью линии мужской одежды бренда Hitman, принадлежавшего Черутти.

В начале 1970-х все меняется. Джорджио Армани создает собственную, ни от кого независимую, дизайнерскую студию. Там он продолжает творить, но уже самостоятельно. Свои работы модельер продает модным домам Италии.

А в 1974 году происходит важное событие — Армани устраивает первый показ собственной коллекции Giorgio Armani. Представленная линия мужской одежды вызвала фурор в индустрии моды. Даже строгие критики одобрительно приняли работу итальянского модельера. С тех пор карьера Джорджио Армани стремительно пошла вверх.

Уже в 1975-м Армани представляет публике уже женскую линию одежды. В июле этого же года, совместно со своим другом Серджио Галеотти, мастер создает бренд с большим будущем — Giorgio Armani S.p.A.

Шеметов Максим / ТАСС

Несколько лет после зарождения компании Джорджио Армани посвятил ее развитию. Упорство и талант вскоре принесли свои плоды. Giorgio Armani S.p.A. обретает колоссальную популярность. О нем знали люди в каждом уголке мира. Про него говорили, им восхищались.

Тем временем коллекции модельера расширялись. И под именем Армани стала выходить не только одежда, но и стильные аксессуары и обувь. Также поклонники мира моды могли приобрести ювелирные украшения, сумки, часы, разработанные талантливым мастером. Спустя время после расширения ассортимента, Джорджио Армани начал сотрудничать с французской косметической компанией L’Oreal. Совместно с брендом модельер создал линейку духов, которая начала продаваться в его детище.

Расширение Giorgio Armani S.p.A. было настолько огромным, что Джорджио Армани принял решение разделить свой бренд на несколько направлений. Так, появился лейбл Giorgio Armani, в котором была представлена коллекционная одежда от модельера. Armani Collezioni и Armani Exchange, где модники могли приобрести вещи среднего ценового сегмента, а также Armani Junior, ориентированный на детей.

И несмотря на такое разнообразие, одно оставалось неизменным всегда, и это узнаваемый почерк мастера. Одежда Армани была выполнена в минималистическом стиле, который самим модельером был назван «совершенством малого».

www.globallookpress.com / Daniel Kalker

В 1980-х, когда о бренде великого модельера знал уже практически каждый человек на Земле, вещи Армани стали частью мира шоу-бизнеса. Изначально одежда звезды мира моды появилась на экране. Дебютным фильмом для работ Джорджио Армани стал «Американский Жиголо». Тогда в одежду известного бренда облачился герой Ричарда Гира. А после мастер создавал образы для персонажей Дэниела Крейга в фильме «Казино рояль», Джорджа Клуни и Брэда Питта в «Тринадцати друзьях Оушена» и для других.

С тех пор среди клиентов Giorgio Armani были и именитые звезды. Так, одежда Армани стала неотъемлемой частью гардероба Джорджа Клуни, Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппа, Джулии Робертс, Роберта де Ниро и многих других знаменитостей. А ни одна реклама бренда не обходилась без участия в ней известных на весь мир звезд. А в 2003 году Джорджио Армани впервые был удостоен награды Rodeo Drive Walk of Style за вклад в мир кино и тесную связь со звездами Голливуда.

В 1985 году Серджио Галеотти, с которым Армани не прекращал сотрудничать и дружить, умер от рака. Модельеру пришлось продолжать трудиться одному. Так он стал президентом Giorgio Armani S.p.A. , а также его главным исполнительным директором и единоличным акционером.

В 1988 году вышел в свет первый номер журнала Emporio Armani Magazine.

К концу 1980-х в карьере Джорджио Армани появились труды, некоторые из которых выходили за грань мира моды. Первым этапом такого расширения бизнеса Armani Group стал собственный ресторан модельера. А в 1990-х годах был создан ряд новых подразделений бренда, а именно: Armani Jeans, Giorgio Armani Prive, Armani Collezioni, Emporio Armani, A/X Armani Exchange и Armani Casa. К началу XXI объем продаж компании в год составлял более двух миллиардов долларов.

А в 2010 году в Дубае Джорджио Армани открыл свой первый отель, которому было дано название Armani Hotel Dubai. Так на свет появилась группа Armani Hotels & Resorts, которая в 2011-м пополнилась вторым отелем, расположившемся в самом сердце Милана.

В последние годы жизни Джорджио Армани его состояние оценивалось в 13 миллиардов долларов, что делало кутюрье одним из самых богатых людей Италии.

Награды и звания Джорджио Армани

За долгие годы своей карьеры кутюрье Джорджио Армани не только добился невообразимых высот в мире моды и прославился на весь мир, но и был удостоен множества наград и званий, некоторые из которых были присвоены модельеру зарубежом.

www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

Свою первую награду Джорджио Армани получил в 1979 году. Ей стала премия Неймана Маркуса за выдающиеся заслуги в области моды. С этих пор и до конца жизни биография модельера пополнялась все новыми и новыми наградами. Среди самых выдающихся из них:

Премия Совета модельеров Америки за выдающиеся достижения в области мужской одежды (1987 год);

Почетная степень Академии изящных искусств Брера в Милане (1993 год);

Премия Давида ди Донателло за вклад в кино (2000 год);

Награда Rodeo Drive Walk of Style за вклад в мир кино (2003 год);

Награда величайшего представителя «итальянского качества» в мире «Леонардо» от президента Италии Джорджо Наполитано (2006 год);

Орден Почетного легиона — высшая награда Франции (2008 год);

Премия Compasso d’Oro Award за прижизненные достижения за революцию в мире готовой одежды и содействие продвижению имиджа «Сделано в Италии» во всем мире (2014 год);

Звание кавалера Большого креста ордена «За заслуги» (2021 год) и другие.

Личная жизнь Джорджио Армани

В то время как о компании Джорджио Армани, которой он уделял, кажется, знали и говорили во всем мире, о личной жизни модельера не было ничего достоверно известно.

Однако то, что ни жены, ни детей у него нет, это факт. Единственным детищем в жизни знаменитости стала его карьера. А среди окружающих его людей, модельер выделял свою племянницу, которая работала в его компании. По словам Армани, она была для него самым близким человеком.

Последние годы жизни Джорджио Армани

Даже будучи в пожилом возрасте Джорджио Армани продолжал творить. Казалось, что он не представлял жизни без любмого дела.

Кроме того, в 2020 году модельер вложил много средств на благотворительность. Он запустил проект Emporio Armani Green, который был нацелен на восстановление лесов и озеленение некоторых мест, где располагалась и работала его компания. Также Джорджио Армани пожертвовал 1,4 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

У самого модельера до недавнего времени серьезных проблем со здоровьем не было. Армани даже выглядел моложе своих лет. Многие зачастую отмечали, что ему будто на двадцать лет меньше, чем есть на самом деле. Сам кутюрье признавался, что поддерживать здоровье ему помогает самодисциплина. Он не только соблюдал режим сна, избегал алкоголя и других вредных привычек, но и всегда прислушивался к своему внутреннему голосу, сохраняя гармонию с самим собой.