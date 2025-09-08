Главное — безопасность: рекомендации по восхождению для альпинистов-новичков

Мария Щелканова
Мария Щелканова

Существует три направления вида спорта альпинизма: любительский, коммерческий и спортивный.

Подготовка к маршруту: рекомендации новичкам-альпинистам по покорению гор

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

В Федерации альпинизма дали рекомендации по безопасному покорению вершин

Альпинисты стремятся покорить вершины, несмотря на череду несчастных случаев при восхождениях. Об этом aif.ru рассказал президент Федерации альпинизма России Алексей Слотюк.

По мнение эксперта, главная задача перед восхождением — правильная подготовка. Существует три направления вида спорта альпинизма: любительский, коммерческий и спортивный.

«Безопасное восхождение — любительский альпинизм. Но даже на этом этапе необходим профессиональный инструктор-проводник. Коммерческий альпинизм — недешевое удовольствие, но здесь за альпиниста сделают почти все: обеспечат безопасность, организуют ночевки и питание, предоставят постоянное сопровождение гида, а при необходимости — услуги носильщиков, поваров и врача. Для тех, кто решил заниматься этим видом спорта серьезно, подойдет спортивный альпинизм: ледолазание, ски-альпинизм, скайраннинг», — уточнил Слотюк.

Эксперт дал советы для начинающих альпинистов: первым делом следует проконсультироваться в представительстве Федерации альпинизма, после поехать на спортивные сборы или альплагерь. Также немаловажно грамотно продумывать маршрут восхождения и не пренебрегать правилами безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Федерация альпинизма России не подтвердила смерть Наговициной.

Альпинистка Наталья Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии 12 августа из-за перелома ноги. Альпинисты из ее группы отправились за подмогой, однако добраться до женщины так и не удалось, успехом не увенчались и несколько спасательных операций.

