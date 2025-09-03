«Все может быть»: Федерация альпинизма России не подтвердила смерть Наговициной

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 28 0

Женщина сломала ногу и застряла на пике Победы 12 августа.

Фото: © РИА Новости/Виктор Чернов

Федерация альпинистов России не подтвердила смерть Наговициной

Смерть российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы не подтверждена. Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин, беседуя с РИА Новости.

«Я остаюсь при своем мнении — пока не обнаружено тело и не констатирована смерть человека, ни о чем говорить нельзя. Может быть, в палатке никого нет? Все может быть», — уточнил он.

Ранее телеведущая Виктория Боня показала в социальных сетях кадры, снятые дроном на пике Победы, и заявила, что Наговицина мертва. Пятницин же заявил, что Боня превысила полномочия. По мнению вице-президента ФАР, без наличия фактов нельзя делать выводы.

«Виктория Боня немного превысила свои возможности. Гадать можно сколько угодно и о чем угодно, но надо опираться на факты», — добавил эксперт.

Наталья Наговицина сломала ногу и застряла на пике Победы 12 августа. Альпинисты из ее группы отправились за подмогой, однако добраться до женщины так и не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киргизии официально завершили операцию по спасению Наговициной.

«Все может быть»: Федерация альпинизма России не подтвердила смерть Наговициной
