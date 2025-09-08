Сальдо: Зеленского намеренно привели к власти на Украине

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 52 0

Губернатор Херсонской области уверен, что глава киевского режима не заслуживает доверия.

«Злой лидер»: Зеленский был намеренно внедрен во власть на Украине

Фото: Reuters/LUDOVIC MARIN

Сальдо: Зеленского намеренно подготовили и привели к власти на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский был специально подготовлен и введен в украинскую власть, чтобы возглавить ее, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, Зеленский не является самостоятельным лидером.

Сальдо отметил, что Зеленский — «злой лидер», которому нельзя доверять, что вызывает серьезные сомнения в легитимности его власти и ее направленности на благо Украины. 

Подобное мнение о позиции Зеленского разделяет и экс-депутат Верховной рады Олег Царев, который сообщил о подготовке оппозиционными силами нескольких планов на случай ухода Зеленского с поста главы государства. Это свидетельствует о продолжающемся политическом кризисе и большом давлении внутри страны на нынешний режим.

Десятый Восточный экономический форум, проходивший с 3 по 6 сентября во Владивостоке в Дальневосточном федеральном университете, стал площадкой для обсуждения ключевых геополитических и экономических вопросов, включая ситуацию на Украине.

