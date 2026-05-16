Герасимов: российская армия контролирует 85% территории Красного Лимана

Российские силы также уничтожают формирования ВСУ на территории национального парка «Святые горы».
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов заявил, что подразделения 25-й армии продолжают активные бои за Красный Лиман и контролируют 85% территории города. Об этом он сообщил 16 мая во время визита на командный пункт группировки войск «Запад».
«Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана — крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города», — заявил Герасимов.
Видеообращение опубликовал канал Минобороны в мессенджере МАКС.
По словам главы Генштаба, российские силы также уничтожают формирования ВСУ на территории национального парка «Святые горы». Кроме того, армия России ведет бои за населенные пункты Новый Мир, Дружелюбовка и Чернещина в Харьковской области.
Герасимов добавил, что после освобождения ЛНР российские подразделения начали наступление на харьковском направлении. Он уточнил, что военные уже освободили населенные пункты Кутьковка и Боровая.
В Минобороны ранее сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Чаривное в Запорожской области.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 15 мая
- «Гиацинт-Б» уничтожил опорные пункты и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 мая
- Снайперы уничтожили более 8 тяжелых гексакоптеров ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 мая
- Расчет «Бук-М3» сбил снаряд РСЗО HIMARS. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 мая
- Экипаж Су-35С выполнил боевое дежурство. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 мая
- В Москве открылась выставка «После боя сердце просит музыки вдвойне…»
- 13 мая
- Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 мая
- «Гиацинт-С» уничтожил замаскированные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 мая
- «Сармат» способен поражать объекты на территории любого противника
- 12 мая
- «Молния-2» уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 мая
- Экипажи танков успешно уничтожают опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
82%
Нашли ошибку?