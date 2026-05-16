Герасимов: российская армия контролирует 85% территории Красного Лимана

Начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов заявил, что подразделения 25-й армии продолжают активные бои за Красный Лиман и контролируют 85% территории города. Об этом он сообщил 16 мая во время визита на командный пункт группировки войск «Запад».

«Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана — крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города», — заявил Герасимов.

Видеообращение опубликовал канал Минобороны в мессенджере МАКС.

По словам главы Генштаба, российские силы также уничтожают формирования ВСУ на территории национального парка «Святые горы». Кроме того, армия России ведет бои за населенные пункты Новый Мир, Дружелюбовка и Чернещина в Харьковской области.

Герасимов добавил, что после освобождения ЛНР российские подразделения начали наступление на харьковском направлении. Он уточнил, что военные уже освободили населенные пункты Кутьковка и Боровая.

В Минобороны ранее сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Чаривное в Запорожской области.

