Россиянам напомнили о привычках, продлевающих жизнь до ста лет

Гериатр Ткачева: отказ от вредных привычек и спорт продлят жизнь до ста лет

Человек сможет повысить шансы дожить до ста лет, если откажется от вредных привычек и возьмется за здоровье. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

«Необходимо проходить профилактические осмотры, следить за уровнем артериального давления, холестерина и глюкозы. Это те показатели, которые определяют раннее сосудистое старение. Если человек понимает, что его здоровье в его руках, то у него есть все шансы дожить до ста лет», — сказала эксперт.

Специалист также назвала мифом утверждение о том, что на продолжительность жизни влияет генетика. По ее словам, решающее значение имеет правильный образ жизни. Она добавила, что иногда семьи долгожителей сталкивались со случаями ранней смерти, в то время как люди с плохой генетикой жили очень долго.

Ткачева подчеркнула, что именно правильный образ жизни способствует ее продлению. Врач добавила, что для этого важно отказаться от всех вредных привычек, активно заниматься спортом, правильно питаться и больше общаться с окружающими.

