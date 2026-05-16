Москвичам пообещали резкое потепление на следующей неделе

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 10 0

О предстоящей жаре ранее предупреждали в МЧС.

Какой будет погода в Москве в мае 2026 года: прогноз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сафрон Голиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Синоптик Голубев: на следующей неделе Москву ждет 30-градусная жара

Жителей и гостей Москвы на следующей неделе ожидает потепление — столбики термометров ночью поднимутся до 18 градусов тепла, а днем превысят отметку в 30 градусов. Об этом РИА Новости рассказал глава отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.

По словам эксперта, температура в столице превысит норму на семь-девять градусов. Он также подчеркнул, что днем воздух прогреется до 32 градусов тепла.

Кроме того, синоптик пояснил, что высокая погода сохранится в городе практически на протяжении всей следующей недели.

О предстоящей жаре в период с 18 по 22 мая предупреждали в МЧС. В ведомстве призвали горожан соблюдать осторожность, избегать длительного пребывания на солнце, носить головные уборы и пить больше воды.

Ранее специалист центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что жара, которая будет в Москве на следующей неделе, придет из Средней Азии и Казахстана. При этом он добавил, что она продержится четыре дня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Погода
15 мая
Ожидаются рекорды: какой будет погода в Москве с 16 по 21 мая
12 мая
Майский апокалипсис: Ноябрьск отрезало от мира снегом
12 мая
«До лучших времен»: когда в Москву вернется жара
11 мая
«Как в Дубае?» — Климатолог дал прогноз погоды в Москве на лето
9 мая
От жары до метелей: какой будет погода в России на майские праздники
8 мая
Синоптик рассказала, когда в Москве начнется купальный сезон
8 мая
Тепло уходит: какой будет погода в Москве 8 мая
6 мая
Лучше остаться дома: синоптики рассказали о погоде в Москве на вечер 6 мая
6 мая
Теплый дождь перед бурей: какая погода будет 7 мая в Москве
5 мая
Пора доставать зонтики: какая погода будет 5 мая в Москве
+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:59
Москвичам пообещали резкое потепление на следующей неделе
7:43
Родные Светличной объяснили, почему на ее могиле до сих пор нет памятника
7:25
Мощный пожар вспыхнул на складе с полимерной продукцией в Набережных Челнах
7:19
Утечку радиоактивной жидкости выявили на АЭС в Японии
7:00
SHAMAN пошутил о маленьких пенисах своих хейтеров: «5 сантиметров»
6:49
Сладко и гладко — не интересно: Самойлова назвала развод двигателем реалити-шоу

Сейчас читают

Певец SHAMAN помог пенсионерке и растрогал ее до слез
Тысячи пчел оккупировали Белый дом: «Бог мой! Это торнадо»
Оксана Самойлова после развода с Джиганом станет рэпером
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео