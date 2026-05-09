«Проблемы с холодильником и пузом»: как выглядит и живет рэпер Игорек после славы в нулевых

С тех пор как «очень грустный» рэпер Игорек взорвал шоу-бизнес своим хитом о проблемах «с холодильником и пузом», прошло более 25 лет. Его незамысловатый клип «Подождем» периодически активно вирусится в соцсетях, а вот самого артиста давно не было слышно.

Куда пропал хитмейкер Игорек? Чем сейчас занимается, как живет и хорошо ли питается?

«Рассчитывал покушать»: как рэпер Игорек оказался в столице

Настоящее имя звезды — Игорь Сорокин. Родился он 13 февраля 1971 года в поселке Кировский Талды-Курганской области (Казахская ССР). Сейчас Игорю уже перевалило за 50 лет — в 2026 году ему исполнилось 55.

В 16 лет уехал от родителей в Новосибирск, где поступил в институт и собирался стать адвокатом. Но на третьем курсе вдруг стал интересоваться музыкой, записал свой первый хит «My Love Танюха». Годы были непростые, а жил Игорек в не самом благополучном районе Новосибирска.

«Я приехал в Москву в 2001 году. У меня в кармане было 10 рублей. На четыре рубля я позвонил родителям сослуживца, чтобы те приютили меня. Еще на четыре рубля доехал до них на метро. Так с двумя рублями и остался», — рассказывал рэпер в одном из интервью в 2011 году.

В столице музыкант какое-то время жил в общежитии у друга, подрабатывал грузчиком.

«Однажды они отдали мне в распоряжение на ночь студию. Я воспользовался этим шансом. Такое бывает только раз в жизни. С температурой 39 и воспалением легких я записывал песню „Подождем“. Я знал, что она войдет в десятку лучших», — признавался он.

«Опять проблемы с холодильником и пузом»: когда рэпер Игорек написал хит

Хит Игорька, по которому его до сих пор помнит большинство слушателей, появился практически случайно.

Созданию трека предшествовали тяжелые студенческие годы. В Новосибирске Сорокин часто испытывал трудности с финансами, из-за чего периодически не было денег даже на еду — приходилось кормиться у друзей.

«Все в стране сидели без денег и без еды. И чтобы не думать обо всем этом, я постоянно гулял. Однажды я увидел на улице синий „Гранд Чероки“, за рулем которого была красивая девушка. Почему-то я подумал, что она не умеет готовить. Видимо, был очень голодный. В голове тогда сразу возникла четкая картина: если бы я был ее парнем, то остался бы с пустым желудком. Так и родилась эта песня. Текст я написал за 10 минут», — сказал Игорек.

В клипе голодный парень идет к девушке в гости и сталкивается с тем, что та не умеет готовить, в отличие от своей мамы, в итоге — «проблемы с холодильником и пузом».

Самое интересное кроется в деталях. Многие слушатели годами не так понимали смысл фразы. В песне поется: «Моя мама варит классно, может быть… Подождем… мою маму? — Подождем твою мать».

Текст припева на самом деле строится как диалог, без намека на нецензурщину: «Моя мама варит кофе. Может быть, подождем мою маму? — Подождем твою мать».

Игорек, сам не ожидая такого успеха, все же рассчитывал, что трек выстрелит. И он не прогадал.

«Ладно уж, давай конфеты»: чего добился рэпер Игорек

В ноябре 2000 года певец получил приглашение открывать церемонию вручения премии «Золотой граммофон». Спустя две недели после выпуска песня заняла первые строчки хит-парадов.

«Я кардинально отличался ото всех. Большинство групп и исполнителей в те времена были ориентированы на девчонок. А я решил поддержать своими песнями пацанов», — говорил хитмейкер.

К славе добавились и деньги. Благодаря известности, певец смог купить квартиру в Москве. Популярность опьянила исполнителя.

«Тогда у меня началось безумное время. Постоянные гастроли, полные стадионы, сколько хочешь девушек и море алкоголя. Но вскоре я понял, что нужно остановиться, и ушел», — откровенничал артист.

Куда пропал рэпер Игорек

Желание работать в московском ритме постепенно пропало, и спустя пару лет после оглушительного успеха Игорек надолго исчез из мира шоу-бизнеса.

«Я ушел, чтобы понять, чего хочу от жизни. Пять лет я вел в Москве образ жизни отшельника. Сидел в четырех стенах, как монах в келье, да еще с кучей денег в кармане», — открылся Игорек.

Раз в полгода артист звонил друзьям, но в основном был один: гулял по Филям в одиночестве, тратил время на переосмысление жизни.

Близкие убеждали артиста, что ему нужно выступать — ничего не помогало, пока однажды во время прогулки певец не услышал, как девочка напевает его песню.

«Я пошел работать на радио. На станции „Пионер FM“ вел дискотеку с 11 до 12 ночи. А потом решил записать альбом и ушел из ведущих», — вспоминал Игорек.

Постепенно у него появилась собственная звукозаписывающая студия.

«Подождем?» — что сейчас с рэпером Игорьком

С тех пор минуло больше 25 лет, а Игорь Сорокин все также собирает концерты, гастролирует, участвует в сборных ретро-шоу. На сцене он появляется в том же фирменном красном кожаном костюме.

«Рэп потихоньку умирает. На мой взгляд, поддерживает его только Эминем да я. Для меня каждая песня — как рождение ребенка. Если уделишь достаточно времени будущей композиции и доработаешь ее, то она „пойдет“ и будет иметь успех. Даже сейчас я перед сном кладу рядом с кроватью листок и ручку, потому что могу ночью проснуться и записать слова к новой песне. И все свои тексты никуда не выкидываю, храню их», — признался он.

