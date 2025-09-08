Работник аэропорта погиб в результате несчастного случая в Австралии

People: Работник аэропорта погиб из-за несчастного случая в Австралии

В аэропорту Кингсфорд-Смит в Сиднее погиб грузчик — на него наехал служебный автомобиль. О происшествии сообщили в полиции Нового Южного Уэльса, передает издание People.

«Экстренные службы отреагировали на сообщения о том, что грузчика в аэропорту Сиднея сбило транспортное средство на грузовом терминале», — говорится в материале.

По данным правоохранителей, трагедия произошла около 10:30 утра на территории грузового терминала.

Медики скорой помощи попытались спасти мужчину, которому было около 40 лет, однако он скончался на месте. В полиции уточнили, что обстоятельства произошедшего расследуются, но гибель «не рассматривается как подозрительная». На месте инцидента работает служба охраны труда. Отчет коронера находится в процессе подготовки.

Имя погибшего пока не раскрывается. Представители аэропорта выразили соболезнования близким и коллегам сотрудника.

«Все сотрудники аэропорта Сиднея глубоко опечалены вчерашним инцидентом со смертельным исходом, в котором пострадал работник грузового отдела», — заявил представитель воздушной гавани.

