Академик Евгений Федосов скончался на 97-м году жизни

Элина Битюцкая
Умер выдающийся создатель авиационной части ядерной триады СССР.

Академик Евгений Федосов скончался на 97-м году жизни

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

В возрасте 96 лет скончался академик Евгений Федосов. При жизни он стал главным инициатором разработки стратегической авиации Советского Союза. О его смерти агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС).

Евгений Федосов был ключевой фигурой в разработке стратегических крылатых ракет Х-55 и их носителей — самолетов Ту-95МС и Ту-160. Эти авиационные комплексы сыграли решающую роль в поддержании стратегического баланса между СССР и США.

За свои достижения в области авиации и обороны Федосов был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Также он активно участвовал в разработке большинства отечественных управляемых ракет класса «воздух–воздух» и «воздух–поверхность».

