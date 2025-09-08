«Возможность маневра уменьшается»: политолог предрек Турции серьезный политический кризис

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Эксперт заявил, что наибольшую опасность для президента страны представляют силы Народно-республиканской партии (НРП).

Политолог Шаповалов: «Турцию ждет серьезный политический кризис»

Фото: www.globallookpress.com/Liu Lei

Политолог Шаповалов предрек Турции серьезный политический кризис

Ситуация в Турции становится все более напряженной, страна находится на пороге серьезного политического кризиса. Об этом политолог Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета рассказал 5-tv.ru. 

В стране продолжаются митинги против действующего руководства и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По мнению Шаповалова, если протесты сохранят свою интенсивность, положение главы государства значительно ухудшится.

«Локально он пока удерживает ситуацию под контролем, но возможность „маневра“ и кредит доверия уменьшаются. Скорее всего, в обозримой перспективе в Турции возникнет серьезный политический кризис, который Эрдоган и его команда уже не смогут преодолеть в силу того, что экономическая ситуация, ее социальные последствия и политическая поляризация общества идут по нарастающей», — пояснил эксперт.

По словам Шаповалова, наибольшую опасность для Эрдогана представляют силы Народно-республиканской партии (НРП), которая получает серьезную идеологическую и информационную поддержку от западного сообщества.

Тем не менее по мнению эксперта, Эрдогану все же удастся сохранить контроль над ситуацией, если протесты будут носить краткосрочный характер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Турция оборвала экономические и торговые связи с Израилем.

