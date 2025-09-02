Жесткое заявление: почему Турция оборвала экономические и торговые связи с Израилем

Турция оборвала экономические и торговые связи с Израилем

Турция разорвала все экономические и торговые связи с Израилем. Порты обеих стран теперь закрыты для кораблей друг друга. В воздушном пространстве ситуация схожая: самолетам Израиля запрещен пролет через турецкую территорию. Об этом пишет издание EADaily.

За категоричным заявлением последовало уточнение: воздушное пространство закрыто только для официальных израильских правительственных самолетов и бортов, которые перевозят оружие. Гражданских рейсов ограничение якобы не коснется.

Турция приняла решение оборвать связи с Израилем в связи с эскалацией в секторе Газа. Ситуация в анклаве уже давно превратилась в масштабную гуманитарную катастрофу. При этом израильская сторона продолжает настаивать на том, «заявления Анкары часто звучат жестче, чем их реальное воздействие». Подобные заявления публикует газета The Jerusalem Post (JP).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Израиле оправдались за удары по больнице в секторе Газа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.