Юрист раскрыл главную ценность завещания композитора Щедрина

Мария Щелканова
У наследников есть несколько вариантов, как распорядиться полученным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Юрист Хаминский: самое ценное в завещании Щедрина — авторские права

Самое ценное сокровище в завещании композитора Родиона Щедрина — авторские права на музыку. Об этом aif.ru сообщил юрист Александр Хаминский.

«Его музыку будут исполнять еще очень-очень долго, и за каждое выступление будут происходить отчисления. То есть самое главное — это не имущество, которого здесь, в общем-то, нет, а именно авторские права», — уточнил юрист.

Также Хаминский добавил, что наследники могут пойти по двумя путям, завладев правами на музыку Щедрина: получить деньги сразу, либо получать отчисления всякий раз при исполнении композиции.

Родион Константинович Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве и скончался на 93-м году жизни в Мюнхене 29 августа 2025 года. Он оставил после себя огромное культурное наследие, написав семь опер, пять балетов, три симфонии и многочисленные произведения камерной, вокальной и инструментальной музыки.

Щедрин был Народным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии и Государственных премий Советского Союза и России. Его балеты, такие как «Анна Каренина», «Кармен-сюита», «Чайка» и «Дама с собачкой», стали классикой мирового балетного искусства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что балерина Волочкова вспомнила поддержку Родиона Щедрина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

