Жара в Москве бьет рекорды: когда закончится погодное безумие

Дарья Орлова
Синоптики уже сравнивают происходящее с аномалиями 1979 и 2014 годов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Москву накрыла редкая для мая тропическая жара

Жара в Москве на этой неделе приблизится к рекордным значениям для второй половины мая. Синоптики предупреждают, что температура воздуха в столице будет достигать плюс 30–32 градусов, а погодная аномалия продержится почти до выходных.

О резком потеплении жителей столицы предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В беседе с РИА Новости синоптик рассказала, что уже во вторник воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов.

По словам Поздняковой, ночью температура в столице также останется необычно высокой для мая — около плюс 16–17 градусов. Днем же жара в Москве усилится до плюс 28–30 градусов, а местами показатели могут оказаться еще выше.

Синоптик подчеркнула, что температура превышает климатическую норму примерно на семь градусов.

Почему жара в Москве стала аномальной

Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, причиной экстремального потепления стали горячие воздушные массы из Центральной Азии.

По словам специалиста, жара в Москве и других регионах европейской части страны формируется под влиянием теплого сектора циклона и мощного антициклона.

«Жара к нам пришла с территории Казахстана, ее поддерживает теплый сектор циклона, который проходил с юга на север. А также антициклон. В Казахстане, Узбекистане, Таджикистане вообще пекло — до плюс 40 градусов», — пояснила Паршина.

Из-за этого аномальная жара в Москве распространилась далеко за пределы столицы. Высокие температуры уже зафиксировали во Владимирской, Костромской и Рязанской областях. Причем потепление добралось даже до северных регионов — Архангельской области, Коми и Вологодчины.

По словам Паршиной, среднесуточная температура с понедельника по пятницу будет превышать норму на восемь-девять градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности в Москве

Из-за экстремального тепла синоптики уже объявили оранжевый уровень погодной опасности.

В Гидрометцентре уточнили, что подобная жара в Москве во второй половине мая случается редко. По данным метеорологов, схожие показатели наблюдались лишь в 1979 и 2014 годах.

Особенно необычной специалисты называют продолжительность волны тепла. Столица фактически живет по летнему сценарию: теплые ночи, почти полное отсутствие осадков и стабильная дневная жара.

Когда жара в Москве начнет спадать

По данным Гидрометцентра России, серьезные изменения погоды ожидаются ближе к выходным.

Как сообщили синоптики, уже в пятницу в столичный регион начнет поступать более прохладный воздух с запада. В субботу температура заметно снизится.

По прогнозам специалистов, 23 мая днем в Москве ожидается около плюс 19–24 градусов. Также вернутся кратковременные дожди и облачность.

При этом синоптики подчеркивают: даже после похолодания жара в Москве полностью не исчезнет. Температура все равно останется выше климатической нормы.

Жара в Москве может стать новой нормой

В Гидрометцентре предупреждают, что так называемые тепловые волны в России становятся все более частым явлением.

Речь идет о продолжительных периодах экстремальной жары, когда температура несколько суток подряд значительно превышает норму. В качестве примера специалисты приводят лето 2010 года, когда жара в Москве держалась 56 дней.

По словам синоптиков, подобные погодные сценарии могут повторяться все чаще.

Каким будет лето после аномальной жары в Москве

По предварительным прогнозам метеорологов, лето 2026 года также может оказаться жарким.

Как сообщили специалисты Гидрометцентра, июнь в Москве ожидается теплым — днем воздух будет прогреваться до плюс 23–27 градусов.

Июль, по предварительным оценкам, станет самым жарким месяцем сезона. Синоптики прогнозируют новые волны тепла, грозы и кратковременные ливни.

При этом в августе жара постепенно начнет ослабевать. Ближе к осени температура в столичном регионе может опуститься до плюс 16–18 градусов днем.

Синоптики напоминают, что нынешняя жара в Москве — не просто кратковременный погодный эпизод, а часть глобальных климатических изменений, которые все сильнее влияют на привычные сезоны.

