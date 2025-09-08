Минимум 19 человек погибли во время протестов в Непале

Не менее 19 человек погибли во время стычки с полицией в ходе протестов в Непале. Министр внутренних дел страны Рамеш Лехак подал заявление об отставке. Об этом сообщает издание The Kathmandu Post.

«Лекхак ушел в отставку по моральным соображениям после того, как 19 человек были убиты в Катманду и двое в Итахари, а более 400 человек получили ранения во время протестов», — сообщил один из министров, присутствующих на встрече.

Протестующие возмущены распространением коррупции в стране, а также недавним запретом некоторых социальных сетей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что акции противников выступлений студентов в Сербии собрали почти 130 тысяч человек. Протесты начались в Сербии в ноябре 2024 года. Тогда в начале месяца на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад обрушился навес, в результате происшествия погибли 16 человек. Вспышки недовольства продолжаются по сей день.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.