Минимум 19 человек погибли во время протестов в Непале

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

Полиция открыла огонь по гражданам страны.

Министр внутренних дел Непала подал в отставку из-за гибели людей в Катманду

Фото: Reuters/Navesh Chitrakar

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Не менее 19 человек погибли во время стычки с полицией в ходе протестов в Непале. Министр внутренних дел страны Рамеш Лехак подал заявление об отставке. Об этом сообщает издание The Kathmandu Post.

«Лекхак ушел в отставку по моральным соображениям после того, как 19 человек были убиты в Катманду и двое в Итахари, а более 400 человек получили ранения во время протестов», — сообщил один из министров, присутствующих на встрече.

Протестующие возмущены распространением коррупции в стране, а также недавним запретом некоторых социальных сетей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что акции противников выступлений студентов в Сербии собрали почти 130 тысяч человек. Протесты начались в Сербии в ноябре 2024 года. Тогда в начале месяца на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад обрушился навес, в результате происшествия погибли 16 человек. Вспышки недовольства продолжаются по сей день.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:17
Больше 12 миллиардов: блогер Литвин сколотил целое состояние на энергетиках
21:04
Павел Деревянко и его жена Зоя Фуць приняли участие в акции по сбору мусора на Алтае
21:01
Развивается стремительно: в Африке выявлен вирус с высокой летальностью
20:48
«На любой период»: глава Роснедр оценил запасы нефти в России
20:41
Мирошник: Киев пытается скрыть число погибших в зоне спецоперации наемников
20:37
Беломир и Борислав: родители в Подмосковье массово отказываются от иностранных имен

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
«Остаться с мечтами или выбрать любовь»: Топольницкая о новой роли в сериале
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Газировка, аэрозоль или маркер: что вернет прежний вид хромированным деталям авто

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025