Рособрнадзор определил список запретов для сдающих ЕГЭ в 2026 году

За нарушения удалят с экзамена, а соответствующий акт направят в государственную экзаменационную комиссию.

Что нельзя делать во время ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор опубликовал список запрещенных действий для участников ЕГЭ-2026. С соответствующим документом ознакомилось агентство РИА Новости.

Выпускникам, находящимся в пункте проведения ЕГЭ, нельзя выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками экзамена.

Также запрещено иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации. Исключение составляют только материалы и устройства, которые разрешены для выполнения заданий по отдельным учебным предметам.

Согласно рекомендациям, также не допускается вынос из аудитории черновиков и экзаменационных материалов.

Помимо этого, запрещено фотографировать бланки и переписывать задания в черновики.

Во время ЕГЭ не разрешено и перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми материалами и предметами.

Чем грозит нарушение

За нарушения участника могут удалить из пункта проведения экзамена. Ему выдадут соответствующий акт, второй экземпляр которого направят в государственную экзаменационную комиссию.

Сдача ЕГЭ начнется с 1 июня сразу по трем предметам: истории, литературы и химии. С 22 по 25 числа месяца предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.

По словам руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, введение практической части в ЕГЭ по химии, физике и биологии произойдет не раньше 2028 года. До этого момента необходимо решить ряд других задач, как минимум, подготовить к таким экзаменам педагогов и позаботиться о безопасности учеников.

Также глава ведомства ранее сообщал, что отмены единого государственного экзамена в ближайшие годы не произойдет. Он подчеркивал, что альтернативная модель поступления в вузы может появиться не ранее чем через десять лет.

