Сливовый джем от звезды: Дэвид Бекхэм увлекся кулинарией

Дэвид Бекхэм приготовил сливовый джем

Мечта миллионов женщин, красавчик Дэвид Бекхэм, вместо роскошной жизни со светскими раутами выбрал жизнь в деревне. И, похоже, очень счастлив.

Футболист похвастался джемом со своей фермы — его он приготовил собственноручно из собранных в саду слив.

Процесс готовки заботливо снимала не менее знаменитая супруга — Виктория Бекхэм. Вместе они придумали бренд для десерта. Получился почти именной «Бек-джем».

Вполне возможно, скоро Дэвид войдет во вкус и расширит производство. И где-нибудь в Лондоне можно будет прикупить баночку сливового угощения от суперзвезды.

