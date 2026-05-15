В предварительном голосовании «Единой России» участвуют более 20 тысяч человек

Партия «Единая Россия» подвела итоги выдвижения кандидатов на предварительное голосование (праймериз), желающих оказалось более 20,3 тысячи человек. Об этом сообщил член генерального совета партии, сенатор Сергей Перминов.

Прием заявок официально завершился 14 мая. Само голосование пройдет с 25 по 31 мая.

«По уровню выборов в Государственную думу, у нас сейчас средний конкурс — около 11 кандидатов на один мандат, и от этого количества 12 с лишним процентов — это кандидаты, у которых есть за плечами опыт — либо они ветераны, либо участники — специальной военной операции», — сказал сенатор.

Особенно активно кандидаты подавали заявки в законодательные собрания регионов — там зарегистрировано почти 11 тысяч участников. Кроме того, в Республике Коми, Калмыкии, Севастополе, Бурятии, Москве и Херсонской области конкуренция превышает 17 человек на одно место.

Главной особенностью предварительного голосования 2026 года станет то, что впервые отбор кандидатов пройдет полностью в электронном формате.

Среди участников — Герой Российской Федерации, ефрейтор, военный фельдшер из Ступина Людмила Болилая. Она спасала на фронте раненых бойцов. Одного из них женщина даже закрыла собой от осколков. Солдат выжил, а сама Людмила получила множественные тяжелые ранения.

