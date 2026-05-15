Опасные игры: отчим заставляет 14-летнюю падчерицу пить пиво на скорость

Диана Кулманакова
Родственники подростка обеспокоены ее безопасностью из-за аморального поведения нового мужа матери.

В американском штате Калифорнии 14-летнюю школьницу принуждают к участию в алкогольных состязаниях во время домашних вечеринок. С такой проблемой обратились бабушка и дедушка девочки в рубрику издания New York Post.

По словам пожилых родственников подростка, отчим подстрекает падчерицу «залпом» и на скорость выпивать банки пива в компании взрослых.

Биологический отец ребенка встревожен происходящим. Однако он опасается открытого конфликта с бывшей супругой. Мужчина боится, что после предъявления претензий мать девочки полностью ограничит его общение с дочерью. Между экс-супругами нет официально оформленного судебного соглашения о порядке опеки и свиданий.

Семья считает, что подобные действия являются прямой угрозой жизни и здоровью ребенка. Авторы обращения в колонку советов уверены, что ситуация требует немедленного вмешательства правоохранительных органов, школьных психологов и службы защиты детей. Они классифицируют поведение отчима как вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий и жестокое обращение с ребенком.

В ответ на это эксперт издания порекомендовала отцу незамедлительно обратиться к адвокату по семейному праву, чтобы зафиксировать права на дочь через суд и обеспечить ее безопасность законным путем.

Ситуация осложняется тем, что ранее родители обходились лишь устными договоренностями о воспитании. Теперь же, когда вскрылись факты систематического употребления алкоголя подростком, журналист посоветовала отцу добиваться полной или частичной опеки.

В случае, если мать продолжит препятствовать встречам или поощрять опасные развлечения мужа, к делу должны подключиться социальные службы.

По словам эксперта, безопасность ребенка всегда должна стоять выше опасений испортить отношения с бывшим партнером, особенно когда речь идет о нарушении закона и здоровье дочери.

