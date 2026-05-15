Ожидаются рекорды: какой будет погода в Москве с 16 под 21 мая

Александра Якимчук

В столицу пришли метеоусловия из Средней Азии.

Температура воздуха в Москве с 16 по 21 мая поднимется до 30 градусов тепла

С 16 по 21 мая в Москве не стоит ждать осадков, лишь зной. Об этом НСН сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В Москве на следующей неделе ожидается близкая к рекордной жара. <…> Без осадков, палящее солнце и зной. Такая погода нас ждет с понедельника по четверг. Дальше уже под вопросом, будет похолодание или нет», — проинформировал синоптик.

Специалист уточнил, что суббота и воскресенье, 16 и 17 мая, будут теплыми. Температура воздуха поднимется до 25 градусов. А вот с началом трудовых будней в столицу накроет жара — столбик термометра поднимется до 30 градусов, а в центре города показатели могут превысить и это значение.

Шувалов пояснил, что жара пришла в Москву из Средней Азии и Казахстана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что предстоящее лето в российской столице в 2026 году окажется теплым, а временами и жарким. Ожидается, что температура в Москве будет несколько выше нормы.

