Россияне смогут выбрать форму получения социальной поддержки до 1 октября

Жители России, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, должны до 1 октября определиться с формой получения этих услуг. Об этом сообщает Социальный фонд России, с документом которого ознакомилось РИА Новости.

Гражданам предлагается выбрать между натуральной формой получения социальной поддержки и финансовой компенсацией. Натуральная форма включает предоставление лекарственных препаратов и медицинских изделий, путевок в санатории, а также бесплатного проезда на пригородных электричках и междугородном транспорте до места лечения и обратно.

Если гражданину такие услуги не нужны, он может оформить отказ и получать денежную компенсацию в размере 1728,46 рубля в месяц. При этом есть возможность комбинировать формы — например, сохранить право на санаторную путевку и проезд, но отказаться от лекарств, сумму за которые будут выплачивать деньгами.

Для выбора формы необходимо до 1 октября подать заявление в Социальный фонд через портал «Госуслуги», клиентские службы фонда или многофункциональные центры (МФЦ), указав желаемый способ по каждому элементу набора социальных услуг.

Выбранная форма будет действовать с начала следующего года и сохраняться до тех пор, пока человек не подаст новое заявление.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2026 года в России планируется увеличить более 40 мер социальной поддержки, направленных на улучшение качества жизни граждан и поддержку социально уязвимых категорий населения. Эти изменения затронут различные области социальной сферы, включая выплаты, льготы и услуги, оказываемые пенсионерам, семьям с детьми, инвалидам и другим категориям граждан, нуждающимся в помощи.

Расширение мер предполагает как повышение размеров финансовых выплат, так и улучшение доступа к социальным услугам. Например, увеличится объем предоставляемых путевок в санатории, расширится ассортимент бесплатных лекарственных средств, а также будут усовершенствованы транспортные льготы.

