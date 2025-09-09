«Проблеск надежды»: ученые нашли планету с атмосферой, похожей на земную

В США ученые нашли планету с похожей на земную атмосферой

Астрономы, изучающие систему холодной красной звезды Траппист-1 на расстоянии около 40 световых лет от Земли, заявили, что не смогли исключить наличие атмосферы на планете Траппист-1e. Результаты исследования были опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.

«Если и есть планета, на которой потенциально может существовать жидкая вода на поверхности, то это, скорее всего, она», — отметила исследовательница экзопланет из Корнеллского университета Николь Льюис.

По ее словам, наблюдения указывают на возможность существования атмосферы, богатой азотом, аналогичной земной.

Астрофизик Нестор Эспиноза из Научного института в Балтиморе уточнил, что телескоп «Джеймс Уэбб» пока не зафиксировал убедительных признаков атмосферы. Однако, по его словам, на основании полученных данных нельзя исключить вероятность ее существования.

Система Траппист-1, открытая в 2017 году, включает семь каменистых планет, расположенных близко к своей звезде — холодному красному карлику. Из-за вспышек звезды несколько ближайших планет, включая Траппист-1b, 1c и 1d, оказались лишены атмосферы. Поэтому надежды ученых сосредоточились на планете 1e, находящейся в зоне возможного существования воды.

Если атмосфера Траппист-1e действительно существует, она может защитить поверхность от разрушительного излучения звезды и создать условия, подходящие для жизни.

«Есть проблеск надежды. Это очень воодушевляет», — подчеркнула Джесси Кристиансен, главный научный сотрудник Научного института экзопланет НАСА.

Наблюдения за системой Траппист-1 с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» продолжаются. Ученые рассчитывают в ближайшие годы подтвердить, есть ли у планеты атмосфера и насколько она близка к земной.

