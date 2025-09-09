«Как все люди»: Путин в день рождения старается проводить время с семьей

Песков: Путин в день рождения старается проводить время с семьей

Президент России Владимир Путин свой день рождения 7 октября проведет в семейном кругу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС, которое было записано на Восточном экономическом форуме.

«Конечно, как все люди, он празднует день рождения с близкими, со знакомыми. Но вы знаете, что чаще всего у него получается „служебное празднование“, то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств. Такое тоже часто случается», — отметил Песков.

Песков отметил, что у президента порой праздник совпадает с важными переговорами и двусторонними встречами с зарубежными лидерами, особенно из стран СНГ. В такие дни Путин принимает множество звонков с поздравлениями от глав государств, премьеров и других высокопоставленных лиц.

Ранее Песков отмечал, что даже мини-отпуска для президента очень редки. Российский лидер работает практически круглосуточно, часто спит всего четыре часа в сутки и сразу после отдыха приступает к новым задачам.

В этом году Владимиру Путину исполняется 73 года.

