«Как все люди»: Путин в день рождения старается проводить время с семьей

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 55 0

Российскому президенту исполняется 73 года 7 октября.

«Как все люди»: Путин в день рождения старается провести время с семьей

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков: Путин в день рождения старается проводить время с семьей

Президент России Владимир Путин свой день рождения 7 октября проведет в семейном кругу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС, которое было записано на Восточном экономическом форуме.

«Конечно, как все люди, он празднует день рождения с близкими, со знакомыми. Но вы знаете, что чаще всего у него получается „служебное празднование“, то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств. Такое тоже часто случается», — отметил Песков.

Песков отметил, что у президента порой праздник совпадает с важными переговорами и двусторонними встречами с зарубежными лидерами, особенно из стран СНГ. В такие дни Путин принимает множество звонков с поздравлениями от глав государств, премьеров и других высокопоставленных лиц.

Ранее Песков отмечал, что даже мини-отпуска для президента очень редки. Российский лидер работает практически круглосуточно, часто спит всего четыре часа в сутки и сразу после отдыха приступает к новым задачам.

В этом году Владимиру Путину исполняется 73 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:49
Роспатент отказал исполнителю SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский»
9:48
«Шишки» и деформация стоп: какая обувь может изуродовать ваши ноги
9:40
На крокодиловой ферме в Ейске случился пожар: выжили ли животные
9:16
Минпросвещения установило единое время изучения каждого предмета в школе
9:01
Гипсовая против клинкерной: какую декоративную плитку не стоит класть в доме
9:00
«Жить, как боги»: Гай Германика рассказала о ценности хороших продюсеров

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Худеем на работе: как убрать живот и подтянуть тело, не выходя из офиса
Найдена пропавшая во время прогулки в Шахтах шестилетняя девочка

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025