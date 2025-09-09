Минпросвещения установило единое время изучения каждого предмета в школе

Министерство просвещения России утвердило рекомендованный регламент времени, которое должно отводиться на изучение каждого предмета в общеобразовательных школах. Новые нормы направлены на оптимизацию учебного процесса, более сбалансированное распределение нагрузки и повышение качества образования. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

«Закреплено четкое время на изучение того или иного предмета, поурочное планирование. Представлено порядка 30 вариантов расписаний, которые, как примеры, школы могут использовать. Либо адаптировать тот или иной вариант расписания под свои условия», — сказал министр.

Согласно новому регламенту, для каждого предмета определен минимальный недельный объем часов, который должны соблюдать школы при составлении расписания. Это позволило унифицировать подходы и исключить значительные расхождения между образовательными учреждениями различных регионов.

В 10–11-х классах на изучение истории теперь рекомендовано выделять 136 часов, что соответствует примерно двум урокам в неделю. Особое внимание уделяется событиям истории России, в частности Великой Отечественной войне. Согласно новым нормам, каждая школа должна проводить 18 уроков, посвященных этой теме, но только в десятом классе.

Кроме того, значимые сражения, такие как Сталинградская и Курская битвы, выделены в отдельные уроки длительностью по одному академическому часу каждый.

