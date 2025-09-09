Роспатент отказал исполнителю SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 11 0

Артист хотел уберечь эти «сакральные для народа» слова от недобросовестного использования.

Роспатент отказал исполнителю Shaman в регистрации товарного знака «Я русский»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Роспатент отказал заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову, известному под псевдонимом SHAMAN, в регистрации товарного знака «Я русский». Решение было принято в конце августа и касается обеих заявок артиста, поданных в октябре 2024 года. Об этом сообщило РИА Новости.

Прежде в сети распространилась информация, что SHAMAN планировал использовать название одного из своих самых известных синглов «Я русский» якобы для выпуска алкогольной продукции — вина, водки, ликеров, а также косметики и парфюмерии, включая блески для губ и глиттеры для тела. Вторая заявка включала также и другие классы товаров и услуг, в том числе ювелирные украшения, продукты питания, шоу-программы и запись концертов.

Однако артист опроверг эти слухи. SHAMAN объяснял подачу документов желанием защитить название хита от предпринимателей и недоброжелателей, использующих его для коммерческих целей. Он выражал надежду, что регистрация поможет уберечь «сакральные для народа» слова «Я русский» от недобросовестного использования.

В марте 2025 года Роспатент предоставил исполнителю шесть месяцев для подачи дополнительных пояснений и комментариев с целью возможной регистрации, однако необходимых документов в ведомство не поступило. В результате обе заявки были отклонены.

Роспатент отказал исполнителю SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский»
