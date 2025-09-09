Японские наемники участвуют в боях против РФ на стороне Украины

Наемники из разных стран, включая Японию, принимают участие в боях на стороне ВСУ. Об этом рассказал украинский военнопленный, уроженец Винницкой области, передает РИА Новости.

«Было два поляка. Колумбиец один, американец один, германец один и ирландец один. Японцы были, четыре человека еще японцев», — рассказал он.

По его словам, он столкнулся с иностранцами во время базовой общевойсковой подготовки в одном из лагерей в Черкасской области. Наемников легко было отличить по форме и внешности. Они носили камуфляж «мультикам» и имели шевроны на иностранных языках. Ирландец, по описанию пленного, был худым и бородатым, американец имел татуировку на шее, колумбиец — полный и смуглый, а японцы — невысокого роста.

Иностранцы проходили ту же подготовку, что и украинские военнослужащие: учились стрелять, метали гранаты, совершали марш-броски, тренировались в штурме окопов и инженерных навыках. При этом личное общение между ними и украинцами было запрещено, однако их всегда пропускали первыми на стрельбище.

После завершения учений подразделение пленного отправили в Сумскую область, где он снова встретил этих наемников. По его словам, позже их свели в отдельное подразделение, но они недолго участвовали в боях.

«На второй день слышали, что они (иностранцы. — Прим. ред.) заходили на штурм. Должны были зайти. Но они не туда пошли, и нарвались на российских военнослужащих, и их разбили. И больше я их не видел никогда», — рассказал пленный.

