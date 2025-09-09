Вандалы приготовили яичницу на Вечном огне в Челябинской области

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 56 0

Возбуждено уголовное дело.

Вандалы приготовили яичницу на Вечном огне в Челябинской области

Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Группа неизвестных пожарила яичницу на Вечном огне в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ в Telegram-канале.

текстВандалы приготовили яичницу на Вечном огне в Челябинской области. Telegram/Челябинский Следком/su_skr74

«Неустановленные лица <…> публично совершили действия, оскверняющие символ воинской славы — Вечный огонь, — разбросав продукты питания и иные предметы на нем», — говорится в сообщении.

Акт вандализма произошел в мемориальном комплексе «Защитникам Отечества» в селе Долгодеревенское Сосновского района. Ранее осквернение памятника зафиксировали сотрудники администрации населенного пункта во время обхода. Фотографии распространились по сети.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Детали инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге двое мужчин осквернили Вечный огонь. Они поджарили хлеб и скрылись с места на самокатах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:29
Российские силы сбили пять крылатых ракет ВСУ за сутки
14:24
Пенный уикенд: последние приготовления идут к фестивалю «Балтика Фест»
14:06
Патрушев: аграрии собрали уже почти 105 миллионов тонн зерна
13:39
Играла в Бога: медсестра в Аргентине делала смертельные инъекции младенцам
13:38
Граждан Украины в Польше будут регулярно проверять на предмет трудоустройства
13:27
В Ейске из-за пожара в зоопарке погибли 28 крокодилов и одна черепаха

Сейчас читают

«Всех беспокоит судьба»: что ждет «Город 312» после возвращения Аи
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
«Шишки» и деформация стоп: какая обувь может изуродовать ваши ноги
Худеем на работе: как убрать живот и подтянуть тело, не выходя из офиса

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025