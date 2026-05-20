«Пускай остальные врут»: Шура честно признался, как ощущает свой возраст

Рита Цветкова
Исполнитель не верит тем, кто в его годы якобы чувствует себя 30-летним.

Певец Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, отметил 51-й день рождения и признался, что именно таким себя и ощущает — зрелым мужчиной, а не мальчиком. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru во время празднования личного Нового года в одном из заведений Москвы. Артист следит за здоровьем и внешним видом, но понимает, что ни одна процедура не вернет прожитые годы.

«На эти же (51) и ощущаю, нормально. Я головой своей ощущаю. Меня укололи позавчера, кстати, дешево получилось, 35 тысяч всего, мне убрали холку, я горбатился. Оказывается, можно ботулотоксин. Так же я себя ощущаю, нормально. Пускай остальные вам ********** (наврут. — Прим. ред.), что нет», — заявил певец.

Шура отметил, что за его спиной ни много ни мало полвека, и он это прекрасно осознает. Но при этом считает, что выглядит моложе многих ровесников. Реакция журналистов на смелое высказывание показалась исполнителю недостаточно активной, и он переспросил их громко и строчками собственной песни «Отшумели летние дожди»: «Скажи мне „да“, не говори „нет“».

В свой день рождения Шура не скупился на добрые слова и пожелания для людей, которые пришли его поздравить, — прессы, поклонников, друзей. В первую очередь он пожелал всем крепкого здоровья, а близких — всегда рядом.

«Всегда успевайте их поздравить с праздниками со всеми. Живут все недолго, и мы с вами тоже живем недолго. Успевайте поздравить всех… Я цель каждый день ставлю дожить до утра, прожить этот день хорошо и никого не обидеть. Это главная цель», — заключил певец.

Ранее в интервью 5-tv.ru Шура рассказал о покупке квартиры для своей собаки. Щедрый подарок, в финансировании которого исполнитель немного поучаствовал, сделали представители его команды.

