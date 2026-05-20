Путин заявил об увеличении товарооборота с Китаем в 30 раз за последние 25 лет

Рита Цветкова

По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Пекина сохраняет высокую динамику даже в условиях внешнего давления.

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Торговые отношения России и Китая развиваются ускоренными темпами — с начала XXI века товарооборот увеличился более чем в 30 раз. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине.

«Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую, высокую динамику. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз», — сказал Путин.

По словам российского лидера, в течение нескольких лет подряд этот показатель экономического сотрудничества уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Кроме того, отметил он, Москва по-прежнему является стабильным и надежным поставщиком энергоресурсов, задачи эффективно выполняются и в условиях кризиса на Ближнем Востоке.

Владимир Путин прилетел в КНР 19 мая по приглашению Си Цзиньпина, его визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Основная рабочая программа запланирована на 20 мая, начиная с торжественной церемонии встречи гостя из России и его делегации на площади Тяньаньмэнь и заканчивая переговорами на высшем уровне.

Ранее Владимир Путин пригласил китайского лидера посетить Россию в 2027 году.

