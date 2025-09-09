Граждан Украины в Польше будут регулярно проверять на предмет трудоустройства

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Мониторинг установит, имеют ли данные украинцы право на получение пособий.

Граждан Украины в Польше будут регулярно проверять на предмет трудоустройства

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

МВД Польши внедряет регулярные проверки трудоустройства граждан Украины, что может повлиять на их социальные выплаты.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык сообщил в эфире Польского телевидения, что фонд социального страхования будет ежемесячно проверять, имеют ли украинцы право на получение пособий.

Важно отметить, что в ближайшие дни сейм (нижняя палата Национального собрания Польши) рассмотрит новый законопроект, который предполагает лишение неработающих иностранных граждан социальных выплат. Эта инициатива направлена на упрощение системы социальной помощи и предотвращение злоупотреблений.

Кроме того, в конце августа появились сообщения о том, что на польской границе украинские беженцы подвергаются тщательным проверкам, включая осмотр на наличие татуировок с символикой, ассоциируемой с бандеровцами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что часть украинских беженцев могут депортировать из США, похожие меры обсуждают в ЕС.

