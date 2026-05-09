Путин отметил рост торговли между Россией и Южной Осетией

Отношения России и Южной Осетии развиваются позитивно, между странами наблюдается рост торговли. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

«Сегодня наши отношения развиваются позитивно: за прошлый год, по-моему, 14 с лишним процентов роста нашего товарооборота», — сказал президент России.

Во время встречи российский лидер уделил особое внимание вкладу осетинского народа в победу в Великой Отечественной войне. Он напомнил, что республика занимает первое место по количеству Героев Советского Союза на душу населения.

«Почти половина ушедших на фронт не вернулась. Это большие потери. И разумеется, и Южная Осетия, и Осетия в целом, — народ Осетии может гордиться своими предками», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что разговор с Аланом Гаглоевым стал частью масштабного дипломатического марафона. В День Победы президент России также провел переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо, верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, лидерами Лаоса и Абхазии, а также представителями Республики Сербской.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.