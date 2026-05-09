Полотенце вместо садовника: как заботиться о комнатных цветах во время отпуска

Диана Кулманакова
Бюджетное решение избавляет владельцев от лишней тревожности в поездках.

Что делать с комнатными растениями если нужно уехать

Фото: www.globallookpress.com/Nick Spurling/FLPA

The Guardian: влажное полотенце помогает сохранить жизнь комнатным растениям

Использование влажного полотенца помогает сохранить жизнь комнатным растениям во время короткого отсутствия хозяев дома. Об этом сообщило The Guardian.

Метод заключается в создании своеобразного «охлаждающего жакета» вокруг цветочного горшка, что позволяет удерживать влагу внутри почвы гораздо дольше обычного.

В отличие от сложных систем автополива, этот способ не подает воду извне, а эффективно препятствует ее испарению.

Автор материала проверила концепцию на папоротнике в летний период. Спустя пять дней разлуки земля в горшке оставалась прохладной и увлажненной, а само растение выглядело вполне здоровым, несмотря на небольшое пожелтение краев листьев.

Процесс подготовки довольно прост. Сначала цветы нужно обильно полить, затем обернуть горшки влажной тканью и поставить их в затененное место.

Важно использовать именно отжатую, а не капающую ветошь, и закреплять ее достаточно свободно, чтобы не повредить растение. Однако эксперт предупредила, что такая тактика категорически не подходит для кактусов и суккулентов, которым требуется полное просыхание грунта.

Для влаголюбивых видов этот лайфхак станет отличным подспорьем на срок до шести дней, помогая избежать гибели домашней флоры без лишних затрат на дорогостоящее оборудование.

Стоит учитывать, что данная методика лучше всего демонстрирует себя в прохладных помещениях при использовании средних или крупных емкостей. Если оставить цветы под прямыми солнечными лучами, даже мокрое полотенце высохнет слишком быстро, не выполнив свою защитную функцию.

Автор отметила, что это бюджетное решение избавляет владельцев от лишней тревожности в поездках, создавая стабильный микроклимат в корневой зоне.

Тем не менее, для длительных каникул, превышающих неделю, потребуются более радикальные методы орошения.

