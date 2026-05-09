Фитнес-тренер в кармане: как нейросети меняют подход к спорту

The Guardian: все больше людей используют нейросети для занятий спортом

Использование технологий искусственного интеллекта для поддержания физической формы вызывает неоднозначную реакцию среди пользователей по всему миру. Об этом сообщило The Guardian.

В то время как одни спортсмены-любители доверяют алгоритмам составление графиков тренировок и планов питания, другие выражают серьезное беспокойство по поводу точности таких рекомендаций и их влияния на экологию.

Опросы показывают, что около 62% людей регулярно используют нейросети. Однако уровень доверия к ним остается крайне низким.

Профессор Кэрол Гарбер из Колумбийского университета предупреждает, что ИИ часто черпает информацию из ненадежных источников, что может привести к получению травм при выполнении упражнений.

Реальный опыт пользователей варьируется от восторга до полного неприятия. Например, 60-летний Хосе из Нидерландов смог впервые за долгие годы войти в режим благодаря индивидуальному графику, который учел его старые травмы колена.

Другая пользовательница, Дебби Макгоуэн, применяет ChatGPT для анализа своего прогресса в силовых тренировках, сравнивая бота с «энергичным, но неопытным стажером», за которым нужно постоянно перепроверять факты.

В то же время 76-летняя Сьюзан Малхолл заявила, что презирает ИИ, считая, что гаджеты в спортзалах лишь провоцируют изоляцию и конфликты между людьми.

Некоторые энтузиасты даже создают собственные приложения на базе нейросетей для контроля тренировок и питания, чтобы полностью адаптировать нагрузку под свои текущие цели и состояние здоровья.

Профессиональное сообщество призывает относиться к цифровым советам с осторожностью. Эксперты подчеркивают, что искусственный интеллект не может заменить живого тренера, способного в реальном времени скорректировать технику выполнения упражнения.

Тем не менее бесплатность и доступность сервисов в режиме 24/7 делают их привлекательными для тех, кто не готов тратить средства на персональные занятия.

Основной совет специалистов заключается в обязательной проверке любой полученной от бота информации через авторитетные научные источники. Пользователи отмечают, что ИИ эффективен для простых задач, вроде подсчета калорий или структурирования уже имеющихся знаний. Однако он пасует перед сложными индивидуальными случаями, требующими глубокого медицинского понимания физиологии человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.