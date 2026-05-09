Шашлычок на майские отменяется? Когда из России уйдет апрельская зима

Майские праздники в России не будут испорчены зимней погодой

Несмотря на снегопад и резкое похолодание, майские праздники в России не будут испорчены зимней погодой. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что циклон продолжит влиять на среднюю полосу до конца апреля, однако его сила будет постепенно ослабевать.

«Степень ненастья постепенно идет по нисходящей. И уже в четверг осадки станут локальными, кратковременными, и температура в эти дни будет достаточно низкой — в пределах +2… +4 градусов. В среду может быть +6… +8 градусов, а в четверг — те же +6… +8 градусов», — объяснил эксперт.

По словам Шувалова, уже к 1 мая температура может подняться до +10 градусов, а ближе к 9 мая — до привычных для этого времени +15…+18 градусов.

Погодный удар с историческими рекордами

Столичный регион оказался во власти аномального апрельского снегопада. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в Москве сформировался снежный покров высотой до 12 сантиметров — рекорд для 27 апреля.

«Еще никогда 27 апреля в Москве не было столько снега, прежний рекорд этого дня составлял 10 см и продержался 55 лет!» — отметил Леус.

По данным синоптика, одновременно были побиты рекорды по атмосферному давлению и количеству осадков. Только за ночь на ВДНХ выпало 16 мм осадков — больше прежнего максимума, державшегося с XIX века.

Снег повалил деревья и остановил транспорт

Последствия непогоды затронули дороги, железную дорогу и авиацию. По данным столичного департамента городского хозяйства, которые приводит ТАСС, в Москве сильный ветер повалил более 110 деревьев, в Подмосковье — 75.

«Поврежденные машины, пробки, где-то встают трамваи, а в редких случаях — пострадали люди. Это не шутки, стихия реально разбушевалась», — заявили в ведомстве.

Сбои затронули Павелецкое направление Московской железной дороги, где часть поездов задерживалась до 2,5 часа. Во Внуково более 50 самолетов не смогли вовремя вылететь из-за мокрого снега и плохой видимости.

На дорогах ситуация также осложнилась: в городе фиксировались пробки, а власти рекомендовали по возможности отказаться от поездок на автомобилях, особенно тем, кто уже перешел на летнюю резину.

Откуда пришел апрельский снег

Причиной снегопада стал активный североатлантический циклон. Михаил Леус пояснил, что его центр сместился в западные районы Ивановской области.

Фенолог Михаил Любов в комментарии РИА Новости связал похолодание с вторжением арктического воздуха.

«Снегопад в Москве объясняется вторжением холодного воздуха. Он прорвался с северо-запада — с Северной Атлантики и Баренцева моря, захватил Ленинградскую область, Тверскую, Архангельскую. Досталось и Москве», — пояснил ученый.

Когда снег окончательно уйдет

По оценкам синоптиков, перелом в погоде начнется уже в ближайшие дни. Александр Ильин из прогностического центра «Метео» прогнозирует, что снег сохранится в Москве до среды, а местами в Подмосковье — до пятницы.

«В четверг (30 апреля. — Прим. ред.) осадков ожидается совсем мало — и они будут в виде дождя. В пятницу распогодится. Температура будет +7…+10 °C, и большую часть дня без осадков», — приводит слова эксперта RT.

