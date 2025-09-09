Военный блогер Алехин заподозрен в отмывании денег под предлогом помощи СВО

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 61 0

Он использует благотворительный фонд для мошеннических схем.

Фото, видео: ВКонтакте/Роман Алехин/alekhin_roman; 5-tv.ru

Военный блогер из Курска Роман Алехин был заподозрен в отмывании денег и уходе от налогов под предлогом помощи участникам специальной военной операции. В распоряжении 5-tv.ru попали кадры, на которых мужчина рассказывает про мошеннические схемы — их он реализовывает через свой благотворительный фонд.

Алехин действует следующим образом: компания переводит фонду 200 миллионов на помощь военнослужащим, находящимися на фронте. Далее мужчина приобретает медикаменты на 150 миллионов фирмы, с которой у него заключен договоров.

Далее блогер присваивает себе оставшиеся 50 миллионов в качестве «комиссионных». При этом, лекарственные препараты на фронт закупаются в заниженных объемах, из-за чего военнослужащие лишаются внушительной части необходимого медицинского снабжения.

Кроме того, у Алехина идет заработок от блога в Telegram — около 300 тысяч он получает с рекламных договоров. Взаимодействием с рекламодателями занимается его секретарь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогеру Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения в связи с незаконным выводом из России более 250 миллионов рублей через иностранные счета. Им может грозить до десяти лет лишения свободы.

