Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения

Блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее бывшему супругу предъявлено обвинение в связи с незаконным выводом из России более 250 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

В деле также фигурирует Роман Вишняк, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и выделен в отдельное производство.

«С их соучастником прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство», — говорится в публикации.

Чекалины обвиняются по пунктам статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Также в ведомстве отметили, что блогер и ее экс-супруг приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Судя по статье, блогерам может грозить до десяти лет лишения свободы.

Следствие было установлено, что с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины вместе с Вишняком переводили деньги, полученные от продажи фитнес-марафонов через интернет, на счета налоговых резидентов других стран, предоставляя банкам ложную информацию о целях и основаниях переводов.

В декабре 2024 года Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании Чекалиных, а в январе 2025 года суд арестовал имущество блогера и ее экс-супруга на время следствия. Ранее оба были помещены под домашний арест с ограничениями.

