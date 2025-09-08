Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Им может грозить до десяти лет лишения свободы.

Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее бывшему супругу предъявлено обвинение в связи с незаконным выводом из России более 250 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

В деле также фигурирует Роман Вишняк, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и выделен в отдельное производство.

«С их соучастником прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство», — говорится в публикации.

Чекалины обвиняются по пунктам статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Также в ведомстве отметили, что блогер и ее экс-супруг приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

 Судя по статье, блогерам может грозить до десяти лет лишения свободы.

Следствие было установлено, что с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины вместе с Вишняком переводили деньги, полученные от продажи фитнес-марафонов через интернет, на счета налоговых резидентов других стран, предоставляя банкам ложную информацию о целях и основаниях переводов.

В декабре 2024 года Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании Чекалиных, а в январе 2025 года суд арестовал имущество блогера и ее экс-супруга на время следствия. Ранее оба были помещены под домашний арест с ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в отношении блогера Арсена Маркаряна расследуется дело о реабилитации нацизма.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
7 сент
Завершено следствие по делу блогера Лерчек и ее бывшего мужа о незаконном выводе денег из России
21 авг
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 28 сентября
5 февр
«Елене придется плохо»: когда вынесут приговор Блиновской
4 янв
«Ушла в креатив»: чем занимается Лерчек под домашним арестом
30 нояб
«Этого никогда не будет»: Чекалин пытался задобрить Лерчек цветами
7 нояб
Артема Чекалина и его экс-супругу Лерчек оставили под домашним арестом
29 окт
Обыски, аресты и уголовка: как скоро доиграются Косенко, Лерчек и другие блогеры
22 окт
Неудачный год для Лерчек: что успела натворить звезда интернета
22 окт
Блогерский беспредел: на что идут звезды ради популярности
15 окт
Вряд ли выкрутятся: что грозит Лерчек и ее экс-мужу по новому уголовному делу
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:03
Митинг в поддержку действующей власти прошел в Белграде
11:53
Обломки американского самолета «Кингкобра» подняли со дна озера на Камчатке
11:42
Google Maps «стер» некоторые части Польши
11:37
В Стамбуле вспыхнули массовые протесты
11:32
Внеочередной саммит БРИКС пройдет в онлайн-формате
11:32
Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
Если любишь, так женись: как в начале отношений понять, есть ли у них будущее
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025