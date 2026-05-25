Пять человек погибли в пожаре в подмосковном Евсеево

Пожар в подмосковном Павловском Посаде унес жизни пяти человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) области в своем Telegram-канале.

Известно, что возгорание произошло в частном доме садового некоммерческого товарищества «Текстильщик-2» в деревне Евсеево.

«В ходе тушения возгорания дачного дома обнаружены тела пяти человек: троих взрослых и двоих детей», — проинформировали в ведомстве.

Источник 5-tv.ru уточнил, что жертвой трагедии стал 12-летний мальчик и девочка шести-восьми лет.

Пожар потушили сотрудники МЧС около 4:30 утра по московскому времени.

По факту случившего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Причину возгорания и его очаг пока не установили.

