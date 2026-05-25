Вучич допустил уход с поста президента

Второй срок полномочий сербского лидера истекает в мае 2027 года.

Президент Сербии Александр Вучич допустил возможность ухода в отставку. Об этом он заявил во время своего визита в Китай, его процитировал телеканал N1.

«Возможно, я скоро уйду в отставку», — сказал он.

Сербский лидер подчеркнул, что не собирается прибегать к каким-либо манипуляциям, в том числе и сокращению срока полномочий, как это сделал бывший президент страны Борис Тадич.

Впервые на пост главы государства Вучича избрали в 2017 году. Затем в 2022 году переизбрали на второй срок, который подойдет к концу в мае 2027-го.

По законам Сербии один и тот же человек может избраться на должность президента лишь дважды.

Также во время визита в Китай он прокомментировал митинги в Белграде, прошедшие 23 мая. Глава государства отметил, что эти события его не беспокоят, так как они проводились «без хорошо продуманного контента», к тому же, не переросли во что-то масштабное.

На площадь, по разным оценкам, вышли от 30,5 тысячи человек до 32 тысяч.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что администрация президента Сербии не рассматривает возможность введения санкций в отношении России. Такая позиция провоцирует другие страны Запада регулярно оказывать на Белград внешнее давление. Но Сербия не намерена менять свою мнение по этому вопросу.

