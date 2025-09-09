«Странный опыт»: глава OpenAI перестал различать посты ботов и людей

Глава OpenAI: боты делают социальные сети почти фейковыми

В 2024 году социальные сети стали «почти фейковыми» из-за обилия ботов и ИИ-моделей, которые публикуют контент. Об этом заявил глава компании OpenAI Сэм Альтман в социальной сети Х.

«Я пережил самый странный опыт, читая это: я думал, что все это фейк...» — отметил он.

Альтман добавил, что многие настоящие пользователи перенимают стиль ИИ, потому что социальные сети стимулируют публиковать контент ради вовлеченности и прибыли. По данным компании Imperva, более половины интернет-трафика в 2024 году приходилось не на людей, а на ИИ и ботов.

Эксперты предупреждают, что эти тенденции влияют на наполненность информационного пространства. Растет число фейковых аккаунтов и дезинформации, осложняется проверка фактов и усиливается манипуляции мнением.

В ответ на вызовы индустрия технологий и правительственные организации разрабатывают инструменты для распознавания и фильтрации автоматического контента, а также ведут дискуссии о регулировании искусственного интеллекта.

