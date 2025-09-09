«Странный опыт»: глава OpenAI перестал различать посты ботов и людей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Социальные сети стали «почти фейковыми» из-за большого количества контента, сгенерированного искусственным интеллектом.

Сэм Альтман заявил, что боты делают социальные сети почти фейковыми

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава OpenAI: боты делают социальные сети почти фейковыми

В 2024 году социальные сети стали «почти фейковыми» из-за обилия ботов и ИИ-моделей, которые публикуют контент. Об этом заявил глава компании OpenAI Сэм Альтман в социальной сети Х.

«Я пережил самый странный опыт, читая это: я думал, что все это фейк...» — отметил он.

Альтман добавил, что многие настоящие пользователи перенимают стиль ИИ, потому что социальные сети стимулируют публиковать контент ради вовлеченности и прибыли. По данным компании Imperva, более половины интернет-трафика в 2024 году приходилось не на людей, а на ИИ и ботов.

Эксперты предупреждают, что эти тенденции влияют на наполненность информационного пространства. Растет число фейковых аккаунтов и дезинформации, осложняется проверка фактов и усиливается манипуляции мнением.

В ответ на вызовы индустрия технологий и правительственные организации разрабатывают инструменты для распознавания и фильтрации автоматического контента, а также ведут дискуссии о регулировании искусственного интеллекта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:58
Трамп планирует открыть в США сеть психиатрических клиник
15:40
Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон установил рекорд в становой тяге
15:34
«Странный опыт»: глава OpenAI перестал различать посты ботов и людей
15:30
Почему Дубай? Дмитрий Нагиев рассказал об открытии актерской студии в ОАЭ
15:30
Школе в Донецке присвоят имена ефрейтора Коковина и рядового Глосса
15:23
Военный блогер Алехин заподозрен в отмывании денег под предлогом помощи СВО

Сейчас читают

«Чикатило смешной получился, да?» — Дмитрий Нагиев о своих драматических ролях
«Всех беспокоит судьба»: что ждет «Город 312» после возвращения Аи
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
«Шишки» и деформация стоп: какая обувь может изуродовать ваши ноги

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025