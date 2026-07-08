Идет эвакуация: змеи сбежали из серпентария после разрушительного торнадо в Китае

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Местные жители пытаются поймать их, в том числе голыми руками.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jin Liangkuai; 5-tv.ru

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Змеи сбежали из серпентария после разрушительного торнадо в Китае

Это новые кадры разрушительного торнадо, который прошел по крупному китайскому городу Гуанси — причем вихрь образовался посреди жилой застройки.

В другой части страны — рекордные наводнения. И последствия стихийного бедствия оказались самыми неожиданными. Разрушен серпентарий — на воле оказались тысячи змей, в том числе ядовитые гадюки и кобры. Местные жители пытаются их отловить, причем находятся смельчаки, которые делают это голыми руками. Всему виной прорыв дамбы.

Идет эвакуация. И все чаще для спасения пострадавших используют современные технологии. Чтобы вызволить жителей из водной ловушки, используют промышленные дроны, которые в прямом смысле переносят их в безопасное место.

А это пример нетипичного использования тяжелой техники. На одной из ферм с помощью манипулятора из воды спасают домашних животных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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