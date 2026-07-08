Цифровой след: как старые аккаунты становятся оружием хакеров

Киберэксперт Бедеров: старые аккаунты могут стать оружием хакеров

Заброшенные учетные записи в социальных сетях представляют серьезную угрозу для кибербезопасности пользователей. Они позволяют злоумышленникам формировать полноценные досье на своих жертв. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Игоря Бедерова, основателя компании «Интернет-Розыск» и председателя профильного совета КС НСБ России.

По словам эксперта, основная проблема заключается в накоплении разрозненной информации. Она в совокупности дает преступникам полную картину жизни человека.

Анализируя старые страницы, мошенники выясняют семейное положение, круг друзей, этапы карьеры и список контактов жертвы. Эти сведения становятся идеальной базой для реализации атак с применением социальной инженерии — преступник входит в доверие, манипулируя фактами из биографии пользователя.

Кроме того, киберэксперт обратил внимание на то, что старый аккаунт часто служит ключом ко многим сервисам.

«Если вы когда-то привязывали этот аккаунт к другим сервисам для авторизации, злоумышленник, восстановив доступ к почте или соцсети, каскадом заходит в десятки ваших активных сервисов», — подчеркнул Игорь Бедеров.

Он пояснил, что взлом одной забытой системы может спровоцировать цепную реакцию и привести к потере контроля над текущими банковскими или рабочими приложениями.

Для защиты своих интересов специалист рекомендует проводить тщательную цифровую очистку перед окончательным удалением профиля. Это включает ручное удаление фотографий, личной переписки и обязательный выход изо всех открытых сессий на сторонних интернет-ресурсах.

Важно учитывать, что простое скрытие страницы из общего доступа не решает проблему безопасности. Большинство современных платформ предоставляют пользователю так называемый «период охлаждения», составляющий от одного до трех месяцев, в течение которого профиль остается в базе и может быть легко восстановлен.

Бедеров настаивает на необходимости запуска процедуры именно безвозвратного удаления данных. В случае, если пароли и доступы к старым аккаунтам давно утеряны, эксперт советует не опускать руки и обращаться в службу технической поддержки.

Чтобы вернуть право владения учетной записью, пользователю потребуется доказать свою личность, указав примерную дату регистрации, использовавшиеся устройства и имена людей из списка друзей. Четкое описание ситуации и наличие скриншотов значительно ускоряют процесс верификации и последующей ликвидации опасного цифрового следа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.